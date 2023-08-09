Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником. Вони й стали підставами до розірвання документу.

До теми За Пашу "Мерседеса" внесли заставу: його не утримують більше під вартою

Розірвання договору визнали законним

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічого монастиря) Української Православної Церкви.

Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю,

– повідомили у Мінкульті.

Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою 29 березня 2023 року.

"Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому. Міністерство культури та інформаційної політики України вдячне суду за обʼєктивний розгляд справи та прийняте рішення в інтересах українського народу!" – наголосили у відомстві.

Варто прочитати Оперативника вбив дзвонар з Лаври, – ексголова ГУР про російських агентів у рясах