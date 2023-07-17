Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. Він зауважив, що агенти в рясах не лише існують, вони досить активні та є підрозділом філіалу ФСБ.

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"Мій знайомий генерал казав, що ніколи не піде в Києво-Печерську лавру, бо всіх попів, які там служать, знає по оперативному псевдоніму. Це загроза національній безпеці держави", – зазначив Кондратюк.

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Агенти у рясах

Під час першого бойового зіткнення у Слов'янську українські спецпризначенці давали відсіч людям терориста Ігоря Гіркіна, які були з Києво-Печерської лаври. Внаслідок протистояння двох людей було поранено й одну – вбито.

Був вбитий наш оперативник з Полтавської області. Вбивця з позивним "Ромашка" – це був дзвонар Лаври,

– розповів ексочільник ГУР.

Держава має бути толерантною щодо релігії. На думку Кондратюка, під час війни не варто порушувати питання московського патріархату. Насамперед треба розібратися з людьми, які до нього входять.

"Не можна сказати, що у всьому московському патріархаті лише вороги. Але я вважаю, що кожна держава будується на власній релігії та історії", – додав ексочільник ГУР.

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