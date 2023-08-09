Цю тезу митрополит озвучив перед парафіянами, передає 24 Канал. Мовляв, "вигадана" війна стала однією з причин, чому вірянам не дозволяють зібратися біля святині.

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Наговорив на цілу розмову з СБУ

Власне, ролик з митрополитом Чернівецьким ПЦУ виклали у мережу. На ньому можна побачити, як він звертається до своїх парафіян. У заяві Данило використовує кремлівські наративи.

Дорогі брати і сестри, дорогі прочани, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада вигадує то війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в цю святиню, і вам дати роздуми богоспасенні,

– заявив Данило.

Митрополит Данило заявив про "вигадану" війну: дивіться відео

Власне, користувачі мережі обурені цими словами. Вони висловилися з приводу заяви митрополита Данила. Ось лише кілька коментарів під відео:

Ого. Це кримінал. Дуже прошу аби СБУ зайнялась цим митрополитом.

Дорога прямо за ґрати.

У кого нема вірності – за гроші не купиш!!!

Зачекайте, їм можна критикувати владу? Видумана війна, ви серйозно?

Не виключаємо, що митрополит Данило дійсно матиме розмову зі співробітниками СБУ. По-перше, вони пояснять йому небезпеку масових зібрань, якими є хресна хода, під час дії воєнного стану. По-друге, нагадають, що в Україні понад рік іде повномасштабна війна. І її ніхто не "вигадував", щоб обмежувати у правах його.