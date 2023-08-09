Этот тезис митрополит озвучил перед прихожанами, передает 24 Канал. Мол, "придуманная" война стала одной из причин, почему верующим не разрешают собраться у святыни.

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Наговорил на целый разговор с СБУ

Собственно, ролик с митрополитом Черновицким ПЦУ выложили в сеть. На нем можно увидеть, как он обращается к своим прихожанам. В заявлении Даниил использует кремлевские нарративы.

Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам собрать вас в эту святыню, и вам дать размышления богоспасенные,

– заявил Данило.

Митрополит Даниил заявил о "вымышленной" войне: смотрите видео

Собственно, пользователи сети возмущены этими словами. Они высказались по поводу заявления митрополита Даниила. Вот несколько комментариев под видео:

Ого. Это криминал. Очень прошу, чтобы СБУ занялась этим митрополитом.

Дорога прямо за решетку.

У кого нет верности – за деньги не купишь!!!

Подождите, им можно критиковать власть? Выдуманная война, вы серьезно?

Не исключаем, что митрополит Даниил действительно будет разговаривать с сотрудниками СБУ. Во-первых, они объяснят ему опасность массовых собраний, которыми является крестный ход, во время действия военного положения. Во-вторых, напомнят, что в Украине больше года идет полномасштабная война. И ее никто не "придумывал", чтобы ограничивать его права.