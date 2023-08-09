Этот тезис митрополит озвучил перед прихожанами, передает 24 Канал. Мол, "придуманная" война стала одной из причин, почему верующим не разрешают собраться у святыни.
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Наговорил на целый разговор с СБУ
Собственно, ролик с митрополитом Черновицким ПЦУ выложили в сеть. На нем можно увидеть, как он обращается к своим прихожанам. В заявлении Даниил использует кремлевские нарративы.
Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам собрать вас в эту святыню, и вам дать размышления богоспасенные,
– заявил Данило.
Митрополит Даниил заявил о "вымышленной" войне: смотрите видео
Собственно, пользователи сети возмущены этими словами. Они высказались по поводу заявления митрополита Даниила. Вот несколько комментариев под видео:
- Ого. Это криминал. Очень прошу, чтобы СБУ занялась этим митрополитом.
- Дорога прямо за решетку.
- У кого нет верности – за деньги не купишь!!!
- Подождите, им можно критиковать власть? Выдуманная война, вы серьезно?
Не исключаем, что митрополит Даниил действительно будет разговаривать с сотрудниками СБУ. Во-первых, они объяснят ему опасность массовых собраний, которыми является крестный ход, во время действия военного положения. Во-вторых, напомнят, что в Украине больше года идет полномасштабная война. И ее никто не "придумывал", чтобы ограничивать его права.
- Заметим, что накануне Паша "Мерседес" вышел из-под стражи. Для этого за скандального митрополите внесли залог.
- В понедельник, 7 августа, защитник Паши "Мерседеса" констатировал: за его подзащитного внесли залог. Речь идет о сумме в 900 тысяч долларов или 33 миллиона гривен.
- Адвокат заявил, что эту сумму собрали прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата. Мол, они доказали, что нет ничего невозможного. В общем на залог "сбросились" около 1000 человек.