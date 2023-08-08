Что случилось

Волонтер Елена Ротари заметила, как архидиакон Андрей Пальчук из Одесской епархии УПЦ МП в магазине покупает телефон iPhone 14 Pro Max и опубликовала соответствующие фото.

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Ротари подвергла сомнению, что все деньги, которые жертвуют прихожане, идут по назначению. Часть из них могут быть потрачены на айфоны.

Когда вы бросаете деньги на восстановление московского собора в Одессе, вы должны понимать, что ваши деньги уходят на айфоны. К примеру, 9 января Андрей Пальчук, это спикер МП, покупает телефон iPhone 14 Pro Max,

– написала активистка.



Священнослужитель УПЦ МП Андрей Пальчук покупает iPhone / Фото Елены Ротари



Пальчук покупал айфон в январе / Фото Елены Ротари

Заметим, что у себя на странице Пальчук действительно размещал информацию о сборе средств на восстановление Свято-Преображенского кафедрального собора в Одессе, разрушенного российской ракетой 23 июля.



Священник просил прихожан пожертвовать деньги на восстановление собора / Скриншот из фейсбука Пальчука

Судя по публикации, айфон он покупал еще до сбора средств. Цена iPhone 14 Pro Max, купившего "батюшку", составляет примерно 58 тысяч гривен.

Пальчук объяснил, зачем ему последний айфон

Андрей Пальчук записал видеообращение где говорит, что айфон купил исключительно для того, чтобы записывать качественные видео. При этом добавил, что видео социального характера для сбора денег больным людям.

Я молюсь о нашем государстве, о нашем народе, о нашей церкви, чтобы спастись от внешнего врага. Хочу вам сказать, что этот iPhone служит для того, чтобы снимать много видеороликов для спасения людей,

– отметил священнослужитель.

И добавил, что благодаря качественным видео он собирает деньги на лечение больных, в частности онкопациентов.

Он заверил, что у него есть и личный телефон Xiaomi с разбитым экраном, которым пользуется, и показал его на видео.

Пальчук любит коньяки и очки Cazal

К слову, по данным Центра публичных расследований, начальнику Пальчука, митрополиту УПЦ МП Одесской епархии Агафангелу "дарят именные коньяки", а сам он якобы "любит очки марки Cazal LEGENDS 955".