Суд подтвердил доказательную базу, собранную СБУ и назначил клирику наказание – 5 лет лишения свободы.
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Согласно материалам следствия, осужденный распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.
Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.
Служба безопасности передала обвинительный приговор в суд в отношении председателя Тульчинской епархии УПЦ МП в январе.
Суд признал виновным митрополита и приговорил его к 5 годам тюрьмы / Фото СБУ
Суд признал клирика виновным
Теперь он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины:
- части 2 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);
- часы 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников).