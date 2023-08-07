Суд подтвердил доказательную базу, собранную СБУ и назначил клирику наказание – 5 лет лишения свободы.

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Согласно материалам следствия, осужденный распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Служба безопасности передала обвинительный приговор в суд в отношении председателя Тульчинской епархии УПЦ МП в январе.



Суд признал виновным митрополита и приговорил его к 5 годам тюрьмы / Фото СБУ

Суд признал клирика виновным

Теперь он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины: