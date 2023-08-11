Преследовали и оскорбляли "вы***ками": как комиссии Минкульта мешали работать в Лавре

Представители Минкульта 10 августа прибыли в Киево-Печерскую Лавру. Сделали они это для того, чтобы провести проверку и опечатать некоторые здания.

Впрочем, их работе фактически сразу пытались препятствовать. Известно, что приверженцы УПЦ МП блокировали работу сотрудников Национального заповедника. Не обошлось без рассыпания оскорблениями.

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Начать работу не смогли

По имеющейся информации, сотрудники Минкульта должны были опечатать ряд сооружений. В частности, магазины и отели. Правда, представителям произвести осмотр не удалось. Причиной стала блокировка дверей верующими УПЦ МП.

Любопытно, что правоохранители со стороны не повлияли на ситуацию с верующими. Поскольку провести комиссию не удалось, в Минкульте решили опечатать корпуса. После этого планируется вернуться в администрацию Национального заповедника.

Верующие УПЦ МП не впускали представителей Минкульта / Фото "Обозревателя"

Обижали представителей Минкульта "у***ами"