Втім, їхній роботі фактично відразу намагалися перешкоджати. Відомо, що прихильники УПЦ МП блокували роботу співробітників Національного заповідника. Не минулося без розсипання образами.

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Почати роботу не змогли

За наявною інформацією, співробітники Мінкульту мали б опечатати низку споруд. Зокрема, магазини та готелі. Правда, представникам зробити огляд не вдалося. Причиною стало блокування дверей вірянами УПЦ МП.

Цікаво, що правоохоронці збоку не вплинули на ситуацію з вірянами. Оскільки провести комісію не вдалося, то в Мінкульті вирішили опечатати корпуси. Після цього планують повернутися до адміністрації Національного заповідника.

Віряни УПЦ МП не впускали представників Мінкульту / Фото "Обозревателя"

Ображали представників Мінкульту "в***дками"