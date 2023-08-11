Впрочем, их работе фактически сразу пытались препятствовать. Известно, что приверженцы УПЦ МП блокировали работу сотрудников Национального заповедника. Не обошлось без рассыпания оскорблениями.
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Начать работу не смогли
По имеющейся информации, сотрудники Минкульта должны были опечатать ряд сооружений. В частности, магазины и отели. Правда, представителям произвести осмотр не удалось. Причиной стала блокировка дверей верующими УПЦ МП.
Любопытно, что правоохранители со стороны не повлияли на ситуацию с верующими. Поскольку провести комиссию не удалось, в Минкульте решили опечатать корпуса. После этого планируется вернуться в администрацию Национального заповедника.
Верующие УПЦ МП не впускали представителей Минкульта / Фото "Обозревателя"
Обижали представителей Минкульта "у***ами"
- Напряжение росло на территории Киево-Печерской Лавры. Представителей Минкульта постоянно преследовали, оскорбляли и называли "у***ами". Свои действия верующие аргументировали так: якобы "защищают свою церковь".
- Тем временем сотрудники Нацзаповедника на провокации не реагировали. Они спокойно вернулись в свои рабочие места.
- Обратим внимание, что Минкульт и информационной политики в одностороннем порядке решили расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Они должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля. Ранее Хозяйственный суд города Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Лавры.
- Заметим, что 10 августа Хозяйственный суд Киева обязал Мужской монастырь УПЦ МП вернуть имущество Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Следует понимать, что речь идет о помещении Нижней Лавры.
- Если говорить конкретнее, то речь идет о 79 объектах. Обратите внимание, что оснований для расторжения сделок было достаточно. Одно из них – ряд нарушений. Их комиссия МКИП и Заповедник успели обнаружить и зафиксировать.