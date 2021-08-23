15 тисяч загиблих: під посольством Росії нагадали про злочини проти українців

У День Державного Прапора під посольством Росії у Києві відбулася акція. Її мета – нагадати Кремлю про 15 тисяч українців, які загинули на Донбасі.

У межах акції під будівлею російського посольства розмістили 150 прапорів України. Кожен з них символізує 100 загиблих українців у війні, яку розв'язала Росія.

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Організатор акції політолог Микола Давидюк закликав Кремль вивести свої війська з території України.

Ми нагадуємо, що Росія не мирна держава, що вони сюди прийшли з кров'ю і вбиті люди – доказ цього. Ми встановлюємо український прапор у переддень Незалежності й говоримо, що боротьба за незалежність триває,

– пояснив Давидюк.

Росія не принесла в східну Європу мир

Цією акцією політолог разом з іншими організаторами прагне нагадати світу, що насправді росіяни не принесли в Східну Європу мир. Але, коли будується "Північний потік-2", деякі політики забувають про це.

"Росіяни не прийшли сюди з миром, вони вбивали українських громадян. Українські герої вмирали з українським прапором", – резюмував він.

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Давидюк пояснив, чому до уваги взяли саме 15 тисяч жертв російської агресії. За його словами, є різні дані про кількість загиблих внаслідок російської окупації. Організатори акції брали комбіновані дані для того, щоб вивести середню цифру.

За року російсько-української війни окупанти позбавили життя не лише мирне населення, але й наших військових. Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули понад 50 українських військових . На жаль, не минає й тижня, аби Україна не втрачала когось зі своїх захисників через такі дії бойовиків.



Під посольством Росії у Києві замайоріли українські прапори / Фото "Суспільне"



Кожен прапор символізує 100 загиблих від агресії Кремля / Фото "Суспільне"