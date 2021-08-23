15 тысяч погибших: под посольством России напомнили о преступлениях против украинцев

В День Государственного Флага под посольством России в Киеве состоялась акция. Ее цель – напомнить Кремлю о 15 тысячах украинцев, погибших на Донбассе.

В рамках акции под зданием российского посольства разместили 150 флагов Украины. Каждый из них символизирует 100 погибших украинцев в войне, которую развязала Россия.

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Организатор акции политолог Николай Давыдюк призвал Кремль вывести свои войска с территории Украины.

Мы напоминаем, что Россия не мирное государство, что они сюда пришли с кровью и убитые люди – доказательство этого. Мы устанавливаем украинский флаг в канун Независимости и говорим, что борьба за независимость продолжается,

– пояснил Давидюк.

Россия не принесла в восточную Европу мир

Этой акцией политолог вместе с другими организаторами стремится напомнить миру, что на самом деле русские не принесли в Восточную Европу мир. Но, когда строится "Северный поток-2", некоторые политики забывают об этом.

"Русские не пришли сюда с миром, они убивали украинских граждан. Украинские герои умирали с украинским флагом", – резюмировал он.

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Давидюк объяснил, почему во внимание приняли именно 15 тысяч жертв российской агрессии. По его словам, есть разные данные о количестве погибших в результате российской оккупации. Организаторы акции брали комбинированные данные для того, чтобы вывести среднюю цифру.

За год российско-украинской войны оккупанты лишили жизни не только мирное население, но и наших военных. Только с начала 2021 года на Донбассе уже погибли более 50 украинских военных. К сожалению, не проходит и недели, чтобы Украина не теряла кого-то из своих защитников из-за таких действий боевиков.



Под посольством России в Киеве взвились украинские флаги / Фото "Суспільне"



Каждый флаг символизирует 100 погибших от агрессии Кремля / Фото "Суспільне"