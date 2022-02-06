4 загиблих і 3 поранених, зловмисник наклав на себе руки: у Техасі сталося масове вбивство

У американському штаті Техас місцевий житель застрелив чотирьох і поранив трьох людей. Опісля чоловік наклав на себе руки.

Його знайшли в автомобілі з вогнепальним пораненням, яке він завдав собі власноруч. Інцидент трапився 5 лютого в окрузі Наварро. Мовиться про місто Корсикана.

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Вбив членів власної сім'ї

Після опівночі на спецлінію "911" надійшло повідомлення про те, що чоловік вбив членів власної сім'ї в будинку. На місці злочину правоохоронці виявили тіла вбитих чоловіка та жінки, а також двох живих людей із вогнепальними пораненнями. Останніх негайно госпіталізували до лікарні в Далласі.

Згодом поліцейські вирушили до сусіднього міста Фрост, в якому виявили мертвих чоловіка та дитину, а також ще одного потерпілого, в якого підозрюваний вистрілив декілька разів. Наразі ця людина перебуває в лікарні.

Поліція Корсикани та представники округу Наварро з'ясували, що ймовірний стрілець пересувається на автомобілі. Невдовзі правоохоронцям вдалося відстежити його місцеперебування за допомогою навігаційної системи.

На вимогу поліцейський машина імовірного вбивці зупинилася на сільській дорозі за межами Корсикани. Під'їхавши до авто, правоохоронці виявили в салоні підозрюваного із вогнепальним пораненням, яке він завдав собі власноруч. Чоловік помер у лікарні.

Наразі слідчі з'ясовують зв'язки між стрільцем і його жертвами. Триває розслідування.

Попередня стрілянина в США

Інцидент трапився 2 лютого в місті Оровілл. Там чоловік відкрив вогонь прямо в автобусі, припаркованому біля місцевого цілодобового магазину.

Зловмисник здійснив понад 10 пострілів. Після цього стрілець намагався втекти. Відомо, що стріляв 21-річний хлопець, який раніше вже мав судимість.

У результаті постраждали 4 людей: 11-річна дитина, 25-річна вагітна і двоє чоловіків, яким по 30 та 32 роки.