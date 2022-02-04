Місто Оровілл розташовне у штаті Каліфорнія. Повідомляють, що стрілянина сталась 2 лютого.

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Стрілок хотів втекти

Чоловік відкрив вогонь прямо в автобусі, який був припаркований біля місцевого цілодобового магазину. Він здійснив понад 10 пострілів.

Після цього стрілок намагався втекти, але поліція затримала його неподалік від місця злочину. Зловмисником виявився 21-річний хлопець, який раніше вже мав судимість.

Зброю вилучили.

Кого поранили

Постраждало четверо людей. Серед них 11-річна дитина, 25-річна вагітна і двоє чоловіків, яким по 30 та 32 роки. Останній перебуває у критичному стані.



Місце стрілянини / Фото KXTV

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У травні 2021 року у штаті Каліфорнія сталась схожа стрілянина. В Окленді невідомі відкрили вогонь по автобусу для вечірок. Тоді загинули 2 жінки, ще 5 – отримали поранення. Автобус атакували щонайменше двоє стрільців, пролунало близько 70 пострілів.