Жахливий інцидент трапився під час звичайної зупинки транспорту. Стрілянина сталася на сільській дорозі.

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У Німеччині застрелили поліцейських

Двох поліцейських з округу Кузель, що на заході Німеччини, застрелили 31 січня, приблизно о 4:20. Після скоєння злочину нападники втекли з місця інциденту.

Відомо, що жертвами стрілянини стали 29-річний поліцейський та 24-річна поліцейська.

Правоохоронці повідомили, що наразі ведуть пошуки злочинців та збирають докази на місці інциденту. Однак опис зловмисників, їхнього автомобіля та напрямок, в якому вони втекли, поки невідомі.

Єдина інформація, якою володіють правоохоронці, це те, що принаймні один зі злочинців озброєний.

Стрілянина у німецькому університеті: що відомо

У Німеччині сталася стрілянина в університеті Гейдельберга. Зловмисник влаштував її на лекції в аудиторії медичного факультету. Він використовував вогнепальну зброю. Зрештою, направив її на себе і вистрелив.

Внаслідок стрілянини поранення отримали четверо людей, їх госпіталізували. За життя однієї особи борються медики.

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