Трагедія трапилася у селі Глочані. Поліція розпочала розслідування та пошуки зловмисника чи зловмисників, які причетні до обстрілу.
До теми У Дніпрі невідомий розстріляв будівельника: в якому стані потерпілий
Стан госпіталізованих дітей стабільний
Автобус, який обстріляли, перевозив учнів сільської школи. Двоє дітей – хлопець та дівчинка, які отримали поранення, зараз перебувають в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як стабільний. Однак точну кількість постраждалих поки що встановлюють.
Правоохоронці розслідують деталі трагедії та шукають винуватців. Відомо, що автобус обстріляли з атоматизованої зброї.
Зараз розглядають різні версії, серед яких – злочин з політичних мотивів чи міжнаціональну ворожнечу.
Останні схожі інциденти
- 21 листопада в Єрусалимі 40-річний чоловік відкрив вогонь по людях. Унаслідок цього 1 людина загинула, і ще 4 отримали поранення.
- В Одесі чоловік увірвався в м'ясний магазин і відкрив вогонь. На щастя, ніхто не постраждав.
- У Дніпрі біля готелю "Дніпропетровськ" невідомий відкрив вогонь. Очевидці повідомляли про постраждалих, однак офіційних даних поки немає.