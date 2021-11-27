Трагедія трапилася у селі Глочані. Поліція розпочала розслідування та пошуки зловмисника чи зловмисників, які причетні до обстрілу.

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Стан госпіталізованих дітей стабільний

Автобус, який обстріляли, перевозив учнів сільської школи. Двоє дітей – хлопець та дівчинка, які отримали поранення, зараз перебувають в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як стабільний. Однак точну кількість постраждалих поки що встановлюють.

Правоохоронці розслідують деталі трагедії та шукають винуватців. Відомо, що автобус обстріляли з атоматизованої зброї.

Зараз розглядають різні версії, серед яких – злочин з політичних мотивів чи міжнаціональну ворожнечу.

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