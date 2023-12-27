Є два завдання, – військовий експерт про 500 тисяч мобілізованих у 2024 році

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що цифру у 400 – 500 тисяч мобілізованих командування сформувало із розрахунків на наступний рік. Мобілізація насамперед спрямована на покращення виконання бойових завдань військ, які перебувають на фронті й повинні в майбутньому виконувати дії щодо деокупації земель.

Уже на початку 2023 року потрібно було поповнити бригади на 80 – 90%, щоб вони були спроможними виконувати ці дії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, мовиться лише про особовий склад, бо їх потрібно озброїти, оснастити й потім відправити на фронт.

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Про два завдання

За словами Романенка, поповнити військо – це дуже суттєве зобов'язання, оскільки українські військові зараз виконують стратегічну оборону операцію. Ворог на Сході та на Півдні веде наступальні дії, хоча просування тактичного рівня.

Є два завдання стратегічної оборонної операції. Перше – зупинити наступ, а це близько 1500 тисячі кілометрів. Знищити якомога більше озброєння, техніки та особового складу і виграти час, щоб зібратися з силами та засобами для дій у 2024 році щодо деокупації,

– зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Друге – якщо будуть проводитися завдання для деокупації, то відповідно потрібні нові бригади – особовий склад, озброєння, оснащення та поставлення на фронт. У кількості 500 тисяч військових також входять прогнозовані втрати на 2024 рік.

Водночас демобілізація неможлива до закінчення війни, особливо у тій ситуації, яка зараз на полі бою, вважає Романенко. Треба займатися питанням щодо надання перепочинку тим, хто воює значний період часу. Проте демобілізація неприпустима, коли не забезпечені відповідні дії.

Мобілізація в Україні: головне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Генштаб та Збройні сили України не подавали жодних проєктів та документів з пропозиціями щодо мобілізації до Кабінету міністрів. Натомість військові співпрацювали з Міноборони у форматі робочих груп при розробці законопроєкту про мобілізацію та військову службу.

Також Залужний прокоментував те, що військове командування нібито запросило мобілізацію 400 – 500 тисяч військових. За його словами, не робилося жодного запиту з конкретними цифрами на мобілізацію, це не в його компетенції.

Главком ЗСУ наголосив, що не може бути такого, що людина потрапляє на фронт абсолютно непідготовленою. Є можливість використовувати як наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Сьогодні Україна може готувати до 10 бригад повного складу на полігонах.