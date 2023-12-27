Есть две задачи, – военный эксперт объяснил потребность в 500 тысяч мобилизованных
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что цифру в 400 – 500 тысяч мобилизованных командование сформировало из расчетов на следующий год. Мобилизация прежде всего направлена на улучшение выполнения боевых задач находящихся на фронте войск, которые должны в будущем выполнять действия по деоккупации земель.
Уже в начале 2023 года нужно было пополнить бригады на 80 – 90%, чтобы они могли выполнять эти действия. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заметив, говорится только об личном составе, потому что их нужно вооружить, оснастить и затем отправить на фронт.
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О двух задачах
По словам Романенко, пополнить войско – это очень важное обязательство, поскольку украинские военные сейчас выполняют стратегическую оборону операцию. Враг на Востоке и на Юге ведет наступательные действия, хотя продвижение тактического уровня.
Есть две задачи стратегической оборонной операции. Первое – остановить наступление, а это около 1500 тысяч километров. Уничтожить как можно больше вооружения, техники и личного состава и выиграть время, чтобы собраться с силами и средствами для действий в 2024 году по деоккупации,
– отметил генерал-лейтенант в отставке.
Второе – если будут проводиться задачи для деоккупации, то соответственно требуются новые бригады – личный состав, вооружение, оснащение и поставка на фронт. В количестве 500 тысяч военных также входят прогнозируемые потери на 2024 год.
В то же время, демобилизация невозможна до окончания войны, особенно в той ситуации, которая сейчас на поле боя, считает Романенко. Надо заниматься вопросом предоставления передышки тем, кто воюет значительный период времени. Однако демобилизация недопустима, когда не обеспечены ответные действия.К слову! Валерий Залужный сказал, что вместе с Министерством обороны было согласовано осуществить демобилизацию военных через 36 месяцев с надеждой, что ситуация будет учитывать два фактора – не будет обострения на фронте и этих людей будет кем заменить.
Мобилизация в Украине: главное
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Генштаб и Вооруженные силы Украины не представляли никаких проектов и документов с предложениями по мобилизации в Кабинет министров. Военные сотрудничали с Минобороны в формате рабочих групп при разработке законопроекта о мобилизации и военной службе.
- Также Залужный прокомментировал, что военное командование якобы пригласило мобилизацию 400 – 500 тысяч военных. По его словам, не делалось ни одного запроса с конкретными цифрами на мобилизацию, это не в его компетенции.
- Главком ВСУ подчеркнул, что не может быть такого, что человек попадает на фронт совершенно неподготовленным. Есть возможность использовать как наши возможности, так и возможности, предоставляемые нашими партнерами. Сегодня Украина может готовить к 10 бригадам полного состава на полигонах.