Китай не може ігнорувати думку Франції: який важіль впливу має Європа на Пекін

Еммануель Макрон відвідав з офіційним візитом Пекін і взяв з собою 50 французьких бізнесменів. Проте успішним цю поїздку президента Франції до Китаю назвати не можна.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, цей візит не є провалом, але й точно не перемога. Французькому лідеру, ймовірно, не вдалося вирішити завдання, які він ставив перед собою.

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Європа може тиснути на Китай

Гудков зауважив, що Макрону не вдалося вплинути на позицію Китаю. А чи вдалося Сі Цзіньпіну вплинути на позицію президента Франції, ми це побачимо згодом.

Головним інвестором Китаю є Європейський Союз, а не США. Сполученні Штати є торговельним партнером КНР, між цими країнами існує великий товарообіг. А інвестиції Пекін отримує більшою мірою європейські. І саме тому разом з Макроном до Китаю прибули 50 французьких бізнесменів.

"Це вагомий важіль тиску на Китай, і Європа його поки що недостатньо ефективно використовує", – підкреслив опозиціонер.

Чи вдалою виявився візит Еммануеля Макрона до Китаю: дивіться відео

Пекін має власні серйозні проблеми

В Китаї зараз виготовляються практично всі моделі автомобілі, крім найдорожчих.

Це свідчить про високий технологічний рівень китайської автомобільної промисловості. А Франція є країною, яки створює багато машин і виготовляються вони на китайських конвеєрах. І це стосується не тільки цієї промисловості. Тому залежність Китаю від Європи є величезною,

– наголосив співрозмовник.

Попри відсутність певного результату від візиту Макрона до Пекіну, діалог між Францією та Китаєм є корисним. Але поки що з наскоку не вдалось узгодити всі питання між країнами.

Китай має власні серйозні проблеми – і не тільки політичні та територіальні, але й економічні та технологічні. Він не може ігнорувати думку провідних світових держав,

– зауважив опозиційний політик.

Тим більш Франції, яка входить до G7, та є 7-ю економікою світу. Крім того, це ядерна держава.

"З Пекіном Франції потрібно вибудовувати більш тривалий, більш системний діалог, щоб впливати на нього. Але й шкоди від цього візиту також немає", – резюмував Геннадій Гудков.

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