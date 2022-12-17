Росія більше не зможе претендувати на паритет із Заходом, – політолог оцінив 9 пакет санкцій

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії нарешті узгодив Євросоюз, але з певними поступками. Здається, запровадивши вісім санкційних пакетів, які боляче вдарили по економіці Росії, на дев'ятому ЄС почав шукати можливість послабити санкції через певні побоювання.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що з часом європейські партнери усвідомили, що існують критичні галузі, в яких вони не можуть собі дозволити вводити санкції проти Москви.

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Політолог наголосив, що водночас Росія теж поступалась у певних питаннях, наприклад, у частині зернового коридору.

Виникала необхідність коригування санкцій і воно відбулося,

– вважає він.

На його думку, не всі активи підсанкційних осіб можуть підпадати під санкції.

"Один з представників російського бізнесу (Олег Дерипаска – 24 канал), який має частину акції в компанії "Русал", потрапив під санкції, а на компанію вони не поширилися", – підкреслив Вігірінський.

Санкція не є формою покарання

За його словами, існують сфери зацікавленості Європи, стосовно яких вона не готова йти на поступки. Водночас в певних сферах вони намагаються розширити санкційний тиск.

Але санкція не є формою покарання, вона не може самостійно привести до закінчення війни,

– зазначив аналітик.

Він вважає, що санкції є тим інструментом фінансово-економічного впливу на певного суб'єкта, які повинні змусити його у довгостроковій перспективі:

змінити характер своїх дій у певній сфері;

відмовитись від цих дій;

зробити його економіку технологічно та економічно настільки слабкою, щоб він складав загрози у довгостроковій перспективі.

Захід досягає мети

Політолог наголосив, що коли мовиться про санкції у гірничо-добувальній галузі, хімічній промисловості, постачанні продуктів інформаційних технологій – це питання не сьогодення, а декількох років.

На кожному підприємстві є певний стратегічний запас сировини і засобів для виробництва, і вони вичерпуються. Компенсувати їх буде дорожче або неможливо, якщо ця продукція є унікальною,

– зазначив він.

На його думку, в контексті глобального протистояння Заходу та Росії, вона, очевидно, перестане бути глобальним конкурентом західних країн у будь-якій сфері, окрім стратегічного ядерного озброєння.

"В решті сфер Росія після запровадження дев'ятого пакета санкцій більше не зможе претендувати на паритет з країнами Заходу за технологічним та економічним розвитком", – зауважив Вігірінський.

Він впевнений, що за таких умов Захід зі своєю санкційною політикою проти Росії досягає власної мети.

Росія ще має ресурси

Водночас експерт зауважив, що Росія продовжує достатньо заробляти на енергоресурсах.

"Вона має достатньо фінансів, щоб підтримувати державний бюджет і, на жаль, війну", – підкреслив він.

За його словами, цей фінансовий ресурс сформований також і в поточному році шляхом надзвичайного зростання об'ємів імпорту газу і нафти Росії з боку Європейського Союзу.

Говорити про те, що він вичерпається в наступному році щонайменше не коректно. Тому що ЄС вже не буде контролювати придбання важливих для Росії товарів,

– розповів Вігірінський.

Він підкреслив, що позиція Індії чи Китаю у цьому питанні, на жаль, не на нашу користь.

"У тому сенсі, що вони будуть давити Росію значно нижчими цінами, ніж ті, які сьогодні є на ринку, чи ті, що є стелею цін", – зауважив політолог.

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Втратить статус економічного конкурента

На думку експерта, також не коректно не враховувати той фактор, що з Росією комунікує Саудівська Аравія. Вона, як і Москва, розглядає варіант скорочення нафтовидобутку. За таких умов ціни на нафту ще зростуть.

Це легковажне припущення, що вже завтра Росія не зможе використати фінансовий ресурс для того, щоб щось купити, чи він зменшиться. Воно не витримує перевірку об'єктивними аргументами,

– впевнений аналітик.

Проте, за його словами, у довгостроковій перспективі, Росія для тих країн, для яких вона була економічним конкурентом, втратить цей статус.

Надважливі завдання

Вігірінський зауважив, оскільки для нас Росія є військовим противником, надважливо, щоб вона була неспроможна виробляти і поновлювати зразки озброєнь, які застосовуються на полі бою в Україні.

"Нам потрібно апелювати до країн Заходу, щоб вони обмежили можливості Білорусі у підтримці ВПК Росії. А також якнайбільше ускладнили країнам, які не входять до західної коаліції на підтримку України, продаж Росії озброєння", – резюмував політолог.

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Новий пакет санкцій проти Росії: детальніше

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