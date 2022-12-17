Россия больше не сможет претендовать на паритет с Западом, – политолог оценил 9 пакет санкций

Девятый пакет санкций против России наконец-то согласовал Евросоюз, но с определенными уступками. Кажется, введя восемь санкционных пакетов, больно ударивших по экономике России, на девятом ЕС начал искать возможность ослабить санкции из-за определенных опасений.

Об этом 24 канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что со временем европейские партнеры осознали, что существуют критические отрасли, в которых они не могут позволить себе вводить санкции против Москвы.

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Политолог подчеркнул, что в то же время Россия тоже уступала по определенным вопросам, например, в части зернового коридора.

Возникала необходимость корректировки санкций и оно произошло,

– считает он.

По его мнению, не все активы подсанкционных лиц могут подпадать под санкции.

"Один из представителей российского бизнеса (Олег Дерипаска – 24 канал), имеющий часть акции в компании "Русал", попал под санкции, а на компанию они не распространились", – подчеркнул Вигиринский.

Санкция не является формой наказания

По его словам, существуют сферы заинтересованности Европы, по которым она не готова идти на уступки. В то же время в определенных сферах они пытаются расширить санкционное давление.

Но санкция не является формой наказания, она не может самостоятельно привести к окончанию войны.

– отметил аналитик.

Он считает, что санкции являются инструментом финансово-экономического воздействия на определенного субъекта, которые должны заставить его в долгосрочной перспективе:

изменить характер своих действий в определенной сфере;

отказаться от этих действий;

сделать его экономику технологически и экономически настолько слабой, чтобы он представлял угрозы в долгосрочной перспективе.

Мероприятие достигает цели

Политолог подчеркнул, что когда речь идет о санкциях в горно-добывающей отрасли, химической промышленности, снабжении продуктами информационных технологий – это вопрос не настоящего, а нескольких лет.

На каждом предприятии есть определенный стратегический запас сырья и средств для производства, и они иссякают. Компенсировать их будет дороже или невозможно, если эта продукция уникальна,

– отметил он.

По его мнению, в контексте глобального противостояния Западу и России она, очевидно, перестанет быть глобальным конкурентом западных стран в любой сфере, кроме стратегического ядерного вооружения.

"В остальных областях Россия после введения девятого пакета санкций больше не сможет претендовать на паритет со странами Запада по технологическому и экономическому развитию", - отметил Вигиринский.

Он уверен, что в таких условиях Запад со своей санкционной политикой против России достигает собственной цели.

Россия еще имеет ресурсы

В то же время, эксперт отметил, что Россия продолжает достаточно зарабатывать на энергоресурсах.

"Она имеет достаточно финансов, чтобы поддерживать государственный бюджет и, к сожалению, войну", – подчеркнул он.

По его словам, этот финансовый ресурс сформирован также и в текущем году путём чрезвычайного роста объемов импорта газа и нефти России со стороны Европейского Союза.

Говорить о том, что он иссякнет в следующем году, по меньшей мере, не корректно. Потому что ЕС уже не будет контролировать приобретение важных для России товаров.

– рассказал Вигиринский.

Он подчеркнул, что позиция Индии или Китая в этом вопросе, к сожалению, не в нашу пользу.

"В том смысле, что они будут давить Россию значительно более низкими ценами, чем те, которые сегодня есть на рынке, или те, которые являются потолком цен", - отметил политолог.

Политолог о новых санкциях против России: смотрите видео

Утратит статус экономического конкурента

По мнению эксперта, тоже не корректно не учитывать тот фактор, что с Россией коммуникирует Саудовская Аравия. Она, как и Москва, рассматривает вариант сокращения нефтедобычи. В таких условиях цены на нефть еще вырастут.

Это легкомысленное предположение, что уже завтра Россия не сможет использовать финансовый ресурс для того, чтобы что-то купить или уменьшится. Оно не выдерживает проверку объективными аргументами,

– уверен аналитик.

Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе Россия для тех стран, для которых она была экономическим конкурентом, потеряет этот статус.

Сверхважные задачи

Вигиринский заметил, поскольку для нас Россия является военным противником, важно, чтобы она была не в состоянии производить и обновлять образцы вооружений, применяемых на поле боя в Украине.

"Нам нужно апеллировать к странам Запада, чтобы они ограничили возможности Беларуси в поддержке ВПК России. А также больше осложнили странам, не входящим в западную коалицию в поддержку Украины, продажу России вооружения", - резюмировал политолог.

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