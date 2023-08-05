Слідом за гелікоптерами: з Білорусі вилетіли 9 російських винищувачів, – "Беларускі Гаюн"
Джерело:Беларускі Гаюн
9 винищувачів залишили Білорусь і повернулися до Росії. Багато з них були в Білорусі понад 200 днів.
Російські винищувачі Су-34 і Су-30СМ полетіли з білоруського аеродрому "Барановичі". Також відлетів до Росії і останній у Мачулищах гелікоптер Мі-24.
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Що відомо про переміщення винищувачів із Білорусі
О 13:30 з аеродрому "Барановичі" злетіло 9 винищувачів Су-34 та Су-30СМ. Вони пройшли через Могилівську область і перетнули кордон Білорусі з Росією.
Близько 14:00 з Мачулищ пішов на зліт Мі-24 – імовірно, полетів на аеродром "Сеща". "Беларускі Гаюн" указує, що це останній гелікоптер авіаційного угрупування військо-космічних сил Росії, який був у Мачулищах. Протягом 5 серпня з "Мачулищ" до Росії відлетіло 11 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.Зверніть увагу! Більшість російських винищувачів була в Білорусі 202 дні – з 15 січня 2023 року.
Карта переміщення літаків із Білорусі / "Беларускі Гаюн"
Як відлітали винищувачі з Білорусі: дивіться відео
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Чому гелікоптери у Білорусі опинилися в центрі уваги
- Зранку 1 серпня над польським селом Біловежа побачили два білоруські гелікоптери, які летіли дуже низько. Місцеві навіть побоювалися, що вони влетять у будинки.
- Польське міноборони підтвердило прорив повітряного простору тільки під вечір. Пояснили, що був потрібен час, оскільки гелікоптери пройшли під радіолокаційними системами.
- До польського кордону стягнули додаткові сили, а також викликали білоруського дипломата до МЗС. У Пентагоні сказали, що працюватимуть над безпековою ситуацією, але конкретних кроків не назвали. В НАТО також пообіцяли захист Варшаві.
- Білорусь заперечила прорив, але її заява була двозначною: в країні самі назвали кількість гелікоптерів, яких буцімто "не було". "Беларускі Гаюн" припустив, що гелікоптери могли охороняти Лукашенка, а залетіли на територію Польщі випадково.
- Посольство Польщі надало МЗС Білорусі докази того, що гелікоптери порушили повітряний простір країни. У Білорусі ж пілотів-порушників зустріли силовики.