Вслед за вертолетами: из Беларуси вылетели 9 российских истребителей, – "Белорусский Гаюн"
Источник:Белорусский Гаюн
9 истребителей покинули Беларусь и вернулись в Россию. Многие из них были в Беларуси более 200 дней.
Российские истребители Су-34 и Су-30СМ улетели с белорусского аэродрома "Барановичи". Также улетел в Россию и последний в Мачулищах вертолет Ми-24.
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Что известно о перемещении истребителей из Беларуси
В 13:30 с аэродрома "Барановичи" взлетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ. Они прошли через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с Россией.
Около 14:00 из Мачулищ пошел на взлет Ми-24 – предположительно, улетел на аэродром "Сеща". "Белорусский Гаюн" указывает, что это последний вертолет авиационной группировки военно-космических сил России, который был в Мачулищах. В течение 5 августа с "Мачулищ" в Россию улетело 11 вертолетов Ми-8 и Ми-24.Обратите внимание! Большинство российских истребителей было в Беларуси 202 дня – с 15 января 2023 года.
Карта перемещения самолетов из Беларуси / "Белорусский Гаюн"
Как улетали истребители из Беларуси: смотрите видео
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Почему вертолеты в Беларуси оказались в центре внимания
- Утром 1 августа над польским селом Беловежа увидели два белорусских вертолета, которые летели очень низко. Местные даже опасались, что они влетят в дома.
- Польское минобороны подтвердило прорыв воздушного пространства только к вечеру. Объяснили, что потребовалось время, поскольку вертолеты прошли под радиолокационными системами.
- К польской границе стянули дополнительные силы, а также вызвали белорусского дипломата в МИД. В Пентагоне сказали, что будут работать над ситуацией с безопасностью, но конкретных шагов не назвали. В НАТО также пообещали защиту Варшаве.
- Беларусь отрицала прорыв, но ее заявление было двусмысленным: в стране сами назвали количество вертолетов, которых якобы "не было". "Белорусский Гаюн" предположил, что вертолеты могли охранять Лукашенко, а залетели на территорию Польши случайно.
- Посольство Польши предоставило МИД Беларуси доказательства того, что вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В Беларуси же пилотов-нарушителей встретили силовики.