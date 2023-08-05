Вслед за вертолетами: из Беларуси вылетели 9 российских истребителей, – "Белорусский Гаюн"

9 истребителей покинули Беларусь и вернулись в Россию. Многие из них были в Беларуси более 200 дней.

Российские истребители Су-34 и Су-30СМ улетели с белорусского аэродрома "Барановичи". Также улетел в Россию и последний в Мачулищах вертолет Ми-24.

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Что известно о перемещении истребителей из Беларуси

В 13:30 с аэродрома "Барановичи" взлетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ. Они прошли через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с Россией.

Около 14:00 из Мачулищ пошел на взлет Ми-24 – предположительно, улетел на аэродром "Сеща". "Белорусский Гаюн" указывает, что это последний вертолет авиационной группировки военно-космических сил России, который был в Мачулищах. В течение 5 августа с "Мачулищ" в Россию улетело 11 вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Большинство российских истребителей было в Беларуси 202 дня – с 15 января 2023 года.

Карта перемещения самолетов из Беларуси / "Белорусский Гаюн"

Карта перемещения вертолетов из Беларуси / "Белорусский Гаюн"

Как улетали истребители из Беларуси: смотрите видео

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Почему вертолеты в Беларуси оказались в центре внимания