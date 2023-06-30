Не пустили у Молдову: в аеропорту Кишинева іноземець відкрив стрілянину, загинули дві людини

В аеропорту столиці Молдови один із пасажирів раптово почав стрілянину. Через це персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

За непідтвердженими даними, внаслідок цього уже постраждав співробітник прикордонної поліції. Це підтвердила голова відділу комунікації Генерального інспектората поліції Діана Фетко.

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Не дозволили виїхати у Молдову

Як повідомили у ЗМі, стрілянину відкрив, ймовірно, росіянин, якому не дозволили в'їхати на територію країни. Він прибув до Кишинева рейсом із Туреччини. При цьому першим стріляв прикордонник, другим – охоронець, який нібито намагався обеззброїти нападника.

Як повідомили у ZdG, в аеропорту Кишинева чоловік спершу зробив кілька пострілів у повітря, після чого він забарикадувався в одному із приміщень аеропорту. Ба більше, ймовірно, він взяв заручників.

Причини, чому чоловік влаштував стрілянину і як він потрапив до аеропорту зі зброєю, поки невідомі,

– зазначили у ЗМІ.

Тож спецслужби приготувалися до штурму приміщення, в якому знаходився стрілець, а в аеропорту затримують всі рейси, заплановані на 30 червня. Невдовзі ж злочинця вдалося затримати, в ході чого він і сам зазнав поранення.

Правоохоронця поранили з його ж пістолета

За непідтвердженими даними Pulsmedia, яке посилається на власні джерела, від стрілянини постраждав прикордонник, у якого стріляли з його ж службової зброї. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Згодом стало відомо, що внаслідок перестрілки в Кишинівському аеропорту постраждали щонайменше двоє людей. При цьому, на жаль, поліцейський загинув. Натомість щодо охоронця, то одні джерела стверджують, що він у важкому стані, інші – що він міг уже померти.

Однак згодом в МВС повідомили, що злочинець таки вбив двох людей.

МЗС України слідкує за ситуацією

Як повідомили в МЗС України, в нашій державі слідкують за ситуацією в аеропорту Кишинева. Щоб дізнатися, чи перебували українці на місці подій, дипломати взаємодіють із молдовською владою.

Зауважимо, що для отримання допомоги наші громадяни можуть звертатися на "гарячу лінію" українського посольства: +37360170896.