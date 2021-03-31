В Афганістані розстріляли медиків, які вакцинували дітей від поліомієліту

В Афганістані невідомі напали на медиків, які робили дітям щеплення від поліомієліту. Внаслідок обстрілів в місті Джелалабад загинули 3 медпрацівниці.

За інформацією влади, зловмисники здійснили кілька нападів на сході Афганістані. Двоє жінок померли під час першого обстрілу в одному з районів, третя – внаслідок другої атаки.

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В Афганістані вбили медиків, які щепили дітей від поліомієліту

Афганістан почав щепити дітей від поліомієліту з 29 березня, заручившись підтримкою дитячого фонду Організації об'єднаних націй.

На наступний день після початку вакцинації, 30 березня, невідомі в Джелалахаді розстріляли медичних працівниць. У повідомленні влади мовиться, що це були 2 окремі смертельні атаки в різних районах на сході країни.

Наразі правоохоронці не затримали жодних причетних до злочину осіб. Також невідомо, чи причетні бойовики угрупування "Ісламська держава" до нападу на жінок.

Відомо, що ніхто з представників терористичних організацій відповідальності за скоєння нападів не брав.

Реакція ООН

Це вже не перші напади на медпрацівників в Афганістані. До того ж Афганістан та сусідній Пакистан – єдині у світі країни, де поліомієліт залишається поширеним захворюванням та потребує загальнонаціональних програм з вакцинації населення.

Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе заявила, що агентство ООН обурено цими нападами.

"Передові медичні працівники ніколи не повинні ставати об'єктами насилля", – зазначила вона. І підкреслила, попри все, ЮНІСЕФ сприятиме проведення кампанії з вакцинації проти поліомієліту в Афганістані.