В Афганістані бойовики збили військовий вертоліт, загинуло 9 людей, – ЗМІ
В Афганістані розбився військовий вертоліт Мі-17, це сталося у провінції Вардак. Внаслідок катастрофи загинуло 9 армійців, серед них – пілот.
Джерело:Tolo News
Авіакатастрофа сталася в ніч проти 18 березня, близько 1:30. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Читайте також Виведення військ НАТО з Афганістану: що каже генсек Столтенберг
За даними їхніх джерел, вертоліт збили, коли 4 гелікоптери доставляли спецпризначенців, обладнання та продукти у місто Бехсуд.
Під час посадки один із гелікоптерів розстріляли й збили. Це зробили незаконно озброєні люди,
– пояснили журналістам.
У Міноборони Афганістану підтвердили загибель 9 військових. Інші подробиці трагедії поки не оприлюднені.
За попередньою інформацією, одним із загиблих в авіакатастрофі є афганський пілот, Мохаммад Карім Рахімі.
Кривавий теракт в Афганістані
- Напередодні у місті Герат в Афганістані вибухнув автомобіль з вибухівкою. Через це понад 50 людей – перебувають у лікарні, а щонайменше 8 – загинули.
- Вибух стався 12 березня 2020 року біля контрольно-пропускного пункту. У МВС країни заявили, що до теракту причетні бойовики "Талібану"
Поділитися новиною