В Афганістані розбився військовий вертоліт Мі-17, це сталося у провінції Вардак. Внаслідок катастрофи загинуло 9 армійців, серед них – пілот.

Авіакатастрофа сталася в ніч проти 18 березня, близько 1:30. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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За даними їхніх джерел, вертоліт збили, коли 4 гелікоптери доставляли спецпризначенців, обладнання та продукти у місто Бехсуд.

Під час посадки один із гелікоптерів розстріляли й збили. Це зробили незаконно озброєні люди,

– пояснили журналістам.

У Міноборони Афганістану підтвердили загибель 9 військових. Інші подробиці трагедії поки не оприлюднені.

За попередньою інформацією, одним із загиблих в авіакатастрофі є афганський пілот, Мохаммад Карім Рахімі.

Зверніть увагу! В Афганістані вже понад 20 років триває війна. У конфлікті беруть участь армія США та союзники по НАТО. З іншого боку – бойовики радикального ісламістського руху "Талібан".

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