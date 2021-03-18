В Афганистане боевики сбили военный вертолет, погибли 9 человек, – СМИ
В Афганистане разбился военный вертолет Ми-17, это произошло в провинции Вардак. В результате катастрофы погибли 9 армейцев, среди них – пилот.
Источник:Tolo News
Авиакатастрофа произошла в ночь на 18 марта, около 1:30. Об этом сообщили местные СМИ.
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По данным их источников, вертолет сбили, когда 4 вертолета доставляли спецназовцев, оборудование и продукты в город Бехсуд.
Во время посадки один из вертолетов расстреляли и сбили. Это сделали незаконно вооруженные люди,
– объяснили журналистам.
В Минобороны Афганистана подтвердили гибель 9 военных. Другие подробности трагедии пока не обнародованы.
По предварительной информации, одним из погибших в авиакатастрофе является афганский пилот, Мохаммад Карим Рахими.
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