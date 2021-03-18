В Афганистане разбился военный вертолет Ми-17, это произошло в провинции Вардак. В результате катастрофы погибли 9 армейцев, среди них – пилот.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 18 марта, около 1:30. Об этом сообщили местные СМИ.

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По данным их источников, вертолет сбили, когда 4 вертолета доставляли спецназовцев, оборудование и продукты в город Бехсуд.

Во время посадки один из вертолетов расстреляли и сбили. Это сделали незаконно вооруженные люди,

– объяснили журналистам.

В Минобороны Афганистана подтвердили гибель 9 военных. Другие подробности трагедии пока не обнародованы.

По предварительной информации, одним из погибших в авиакатастрофе является афганский пилот, Мохаммад Карим Рахими.

Обратите внимание! В Афганистане уже более 20 лет продолжается война. В конфликте участвуют армия США и союзники по НАТО. С другой стороны – боевики радикального исламистского движения "Талибан".

Кровавый теракт в Афганистане