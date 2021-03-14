На западе Афганистана поздно вечером 12 марта произошел кровавый теракт. Вследствие него более 50 человек получили ранения и травмы, а еще по меньшей мере 8 – погибли.

Масштабный теракт произошел в городе Герат. Там взорвался автомобиль, который нашпиговали взрывчаткой. Важно В Афганистане произошел кровавый теракт: есть погибшие и раненые Детали трагедии По словам представителя МВД страны Тарека Ариана, к подрыву авто причастны боевики "Талибана". Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта. Кроме человеческих жертв, взрыв также повредил по меньшей мере 14 жилых домов. Что известно о жертвах В результате инцидента погибли 8 человек, еще 54 человека получили ранения. Уточняется, что среди раненых – 7 полицейских. Обратите внимание! В течение последних нескольких лет в Афганистане все активнее действуют боевики. Ситуация в стране продолжает быть напряженной, поэтому, к сожалению, теракты там не редкость. Что следует знать о ситуации в Афганистане Война в Афганистане продолжается уже больше 20 лет. В конфликте участвуют армия США и союзники по НАТО. Недавно Германия, как одна из стран миссии, заявила о продолжении участия в этом вооруженном конфликте еще на год.

С другой стороны в противостоянии участвуют боевики радикального исламистского движения "Талибан". Во многих странах мира он считается террористическим.

Ранее Соединенные Штаты подписали "историческое" соглашение с движением "Талибан". Оно требует от США и союзных сил покинуть Афганистан. В Афганистане произошел масштабный теракт / Фото AP