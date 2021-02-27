В Афганистане произошел кровавый теракт: есть погибшие и раненые
На юге Афганистана, в провинции Кандагар, произошел теракт. Он унес жизни 4 человек, еще примерно 6 человек получили ранения.
Источник:Xinhua
Теракт, вероятно, осуществили боевики. Они нашпиговали взрывчаткой военный автомобиль.
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По информации СМИ, военный автомобиль со взрывчаткой сдетонировал вблизи КПП в поселке Бабер. Все погибшие были правоохранителями.
Чиновник, отказавшийся представляться, заявил, что взрыв произошел в 15:15 по местному времени в пятницу, 26 февраля.
Добавим, что на протяжении последних нескольких лет в Афганистане все активнее действуют боевики. Ситуация в стране продолжает быть напряженной, поэтому, к сожалению, теракты там не редкость.
Что происходит в Афганистане
- Война в Афганистане продолжается уже более 20 лет. В конфликте участвуют армия США и союзники по НАТО. Недавно Германия как одна из стран миссии, заявила о продолжении участия в этом вооруженном конфликте еще на год.
- С другой стороны в противостоянии принимают участие боевики радикального исламистского движения "Талибан". Во многих странах мира он считается террористическим.
Ранее Соединенные Штаты подписали "историческое" соглашение с движением "Талибан". Оно требует от США и союзных сил покинуть Афганистан.
- Впоследствии США уменьшили количество военнослужащих в Афганистане там, где было подписано соглашение, однако насилие в стране остается на высоком уровне.
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