На юге Афганистана, в провинции Кандагар, произошел теракт. Он унес жизни 4 человек, еще примерно 6 человек получили ранения.

Теракт, вероятно, осуществили боевики. Они нашпиговали взрывчаткой военный автомобиль.

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По информации СМИ, военный автомобиль со взрывчаткой сдетонировал вблизи КПП в поселке Бабер. Все погибшие были правоохранителями.

Чиновник, отказавшийся представляться, заявил, что взрыв произошел в 15:15 по местному времени в пятницу, 26 февраля.

Добавим, что на протяжении последних нескольких лет в Афганистане все активнее действуют боевики. Ситуация в стране продолжает быть напряженной, поэтому, к сожалению, теракты там не редкость.

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