В Афганістані стався кривавий теракт: є загиблі та поранені
На півдні Афганістану, у провінції Кандагар, стався теракт. Він забрав життя 4 людей, ще приблизно 6 осіб отримали поранення.
Джерело:Xinhua
Теракт, ймовірно, спричинили бойовики. Вони нашпигували вибухівкою військовий автомобіль.
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За інформацією ЗМІ, військовий автомобіль з вибухівкою здетонував поблизу КПП у селищі Бабер. Усі загиблі були правоохоронцями.
Чиновник, який відмовився представлятися, заявив, що вибух стався о 15:15 за місцевим часом у п'ятницю, 26 лютого.
Додамо, що упродовж останніх кількох років в Афганістані все активніше діють бойовики. Ситуація в країні продовжує бути напруженою, тож, на жаль, теракти там не рідкість.
Що відбувається в Афганістані
- Війна в Афганістані триває вже понад 20 років. В конфлікті беруть участь армія США та союзники по НАТО. Нещодавно Німеччина, як одна з країн місії, заявила про продовження участі у цьому збройному конфлікті ще на рік.
- З іншого боку у протистоянні беруть участь бойовики радикального ісламістського руху "Талібан". У багатьох країнах світу він вважається терористичним.
- Раніше Сполучені Штати підписали "історичну" угоду з рухом "Талібан". Вона вимагає від США та союзних сил покинути Афганістан.
- Згодом США зменшили кількість військовослужбовців в Афганістані там, де була підписана угода, однак насильство в країні залишається на високому рівні.
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