На заході Афганістану пізно ввечері 12 березня стався кривавий теракт. Внаслідок нього понад 50 людей отримали поранення та травми, а ще щонайменше 8 – загинули.

Масштабний теракт стався у місті Герат. Там вибухнув автомобіль, який нашпигували вибухівкою. Важливо В Афганістані стався кривавий теракт: є загиблі та поранені Деталі трагедії За словами представника МВС країни Тарека Аріана, до підриву авто причетні бойовики "Талібану". Вибух стався біля контрольно-пропускного пункту. Крім людських жертв, вибух також пошкодив щонайменше 14 житлових будинків. Що відомо про жертв Внаслідок інциденту загинули 8 осіб, ще 54 особи дістали поранення. Уточнюється, що серед поранених – 7 поліцейських. Зверніть увагу! Упродовж останніх кількох років в Афганістані все активніше діють бойовики. Ситуація в країні продовжує бути напруженою, тож, на жаль, теракти там не рідкість Що варто знати про ситуацію в Афганістані Війна в Афганістані триває вже понад 20 років. В конфлікті беруть участь армія США та союзники по НАТО. Нещодавно Німеччина, як одна з країн місії, заявила про продовження участі у цьому збройному конфлікті ще на рік.

З іншого боку у протистоянні беруть участь бойовики радикального ісламістського руху "Талібан". У багатьох країнах світу він вважається терористичним.

Раніше Сполучені Штати підписали "історичну" угоду з рухом "Талібан". Вона вимагає від США та союзних сил покинути Афганістан. В Афганістані стався масштабний теракт / Фото AP