В Афганістані стався масштабний теракт: понад 50 поранених, є жертви – фото
На заході Афганістану пізно ввечері 12 березня стався кривавий теракт. Внаслідок нього понад 50 людей отримали поранення та травми, а ще щонайменше 8 – загинули.
Джерело:Xinhua
Масштабний теракт стався у місті Герат. Там вибухнув автомобіль, який нашпигували вибухівкою.
Важливо В Афганістані стався кривавий теракт: є загиблі та поранені
Деталі трагедії
За словами представника МВС країни Тарека Аріана, до підриву авто причетні бойовики "Талібану". Вибух стався біля контрольно-пропускного пункту.
Крім людських жертв, вибух також пошкодив щонайменше 14 житлових будинків.
Що відомо про жертв
Внаслідок інциденту загинули 8 осіб, ще 54 особи дістали поранення. Уточнюється, що серед поранених – 7 поліцейських.
Що варто знати про ситуацію в Афганістані
- Війна в Афганістані триває вже понад 20 років. В конфлікті беруть участь армія США та союзники по НАТО. Нещодавно Німеччина, як одна з країн місії, заявила про продовження участі у цьому збройному конфлікті ще на рік.
- З іншого боку у протистоянні беруть участь бойовики радикального ісламістського руху "Талібан". У багатьох країнах світу він вважається терористичним.
- Раніше Сполучені Штати підписали "історичну" угоду з рухом "Талібан". Вона вимагає від США та союзних сил покинути Афганістан.
В Афганістані стався масштабний теракт / Фото AP
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