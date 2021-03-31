В Афганістані розстріляли медиків, які вакцинували дітей від поліомієліту
В Афганістані невідомі напали на медиків, які робили дітям щеплення від поліомієліту. Внаслідок обстрілів в місті Джелалабад загинули 3 медпрацівниці.
Джерело:Associated Press
За інформацією влади, зловмисники здійснили кілька нападів на сході Афганістані. Двоє жінок померли під час першого обстрілу в одному з районів, третя – внаслідок другої атаки.
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В Афганістані вбили медиків, які щепили дітей від поліомієліту
Афганістан почав щепити дітей від поліомієліту з 29 березня, заручившись підтримкою дитячого фонду Організації об'єднаних націй.
На наступний день після початку вакцинації, 30 березня, невідомі в Джелалахаді розстріляли медичних працівниць. У повідомленні влади мовиться, що це були 2 окремі смертельні атаки в різних районах на сході країни.
Наразі правоохоронці не затримали жодних причетних до злочину осіб. Також невідомо, чи причетні бойовики угрупування "Ісламська держава" до нападу на жінок.
Відомо, що ніхто з представників терористичних організацій відповідальності за скоєння нападів не брав.
Реакція ООН
Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе заявила, що агентство ООН обурено цими нападами.
"Передові медичні працівники ніколи не повинні ставати об'єктами насилля", – зазначила вона. І підкреслила, попри все, ЮНІСЕФ сприятиме проведення кампанії з вакцинації проти поліомієліту в Афганістані.
Що таке поліомієліт?Це вірусне інфекційне захворювання, яке передається через фекалії та слину від людини до людини. Найчастіше хвороба поширюється через брудні руки, інфіковану їжу і воду.
Поліомієліт вражає центральну нервову систему і призводить до паралічу, а потім й до смерті. Помирають близько 5% інфікованих.
Це захворювання неможливо вилікувати. Захиститися від недуги можна лише за допомогою щеплень.
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