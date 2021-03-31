В Афганистане расстреляли медиков, которые вакцинировали детей от полиомиелита
В Афганистане неизвестные напали на медиков, которые делали детям прививки от полиомиелита. Вследствие обстрелов в городе Джелалабад погибли 3 медработницы.
Источник:Associated Press
По информации властей, злоумышленники совершили несколько нападений на востоке Афганистане. Две женщины умерли во время первого обстрела в одном из районов, третья – в результате второй атаки.
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В Афганистане убили медиков, которые прививали детей от полиомиелита
Афганистан начал прививать детей от полиомиелита с 29 марта, заручившись поддержкой детского фонда Организации объединенных наций.
На следующий день после начала вакцинации, 30 марта, неизвестные в Джелалахаде расстреляли медицинских работниц. В сообщении властей говорится, что это были 2 отдельные смертельные атаки в различных районах на востоке страны.
Правоохранители не задержали никаких причастных к преступлению лиц. Также неизвестно, причастны ли боевики группировки "Исламское государство" к нападению на женщин.
Известно, что никто из представителей террористических организаций ответственности за совершение нападений не брал.
Реакция ООН
Исполнительная директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе заявила, что агентство ООН возмущенно этими нападениями.
"Передовые медицинские работники никогда не должны становиться объектами насилия", – отметила она. И подчеркнула, вопреки всему, ЮНИСЕФ будет способствовать проведению кампании по вакцинации против полиомиелита в Афганистане.
Что такое полиомиелит?
Это вирусное инфекционное заболевание, которое передается через фекалии и слюну от человека к человеку. Чаще всего болезнь распространяется через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Полиомиелит поражает центральную нервную систему и приводит к параличу, а затем и к смерти. Умирают около 5% инфицированных.
Это заболевание невозможно вылечить. Защититься от недуга можно только с помощью прививок.
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