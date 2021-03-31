В Афганистане неизвестные напали на медиков, которые делали детям прививки от полиомиелита. Вследствие обстрелов в городе Джелалабад погибли 3 медработницы.

По информации властей, злоумышленники совершили несколько нападений на востоке Афганистане. Две женщины умерли во время первого обстрела в одном из районов, третья – в результате второй атаки.

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В Афганистане убили медиков, которые прививали детей от полиомиелита

Афганистан начал прививать детей от полиомиелита с 29 марта, заручившись поддержкой детского фонда Организации объединенных наций.

На следующий день после начала вакцинации, 30 марта, неизвестные в Джелалахаде расстреляли медицинских работниц. В сообщении властей говорится, что это были 2 отдельные смертельные атаки в различных районах на востоке страны.

Правоохранители не задержали никаких причастных к преступлению лиц. Также неизвестно, причастны ли боевики группировки "Исламское государство" к нападению на женщин.

Известно, что никто из представителей террористических организаций ответственности за совершение нападений не брал.

Справка. Это уже не первые нападения на медработников в Афганистане. К тому же Афганистан и соседний Пакистан – единственные в мире страны, где полиомиелит остается распространенным заболеванием и требует общенациональных программ по вакцинации населения.

Реакция ООН

Исполнительная директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе заявила, что агентство ООН возмущенно этими нападениями.

"Передовые медицинские работники никогда не должны становиться объектами насилия", – отметила она. И подчеркнула, вопреки всему, ЮНИСЕФ будет способствовать проведению кампании по вакцинации против полиомиелита в Афганистане.