Українським аграріям у липні мають виплатити 1 мільярд на худобу та землю

Світовий банк планує надати українським фермерам третій транш допомоги. Його виділять у межах проєкту ARISE для підтримки українського сільського господарства.

Українські фермери отримають допомогу

Україна отримала третій транш у сумі понад 1 мільярд гривень, спрямованих на підтримку фермерів України в рамках реалізації Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору (ARISE), повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

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Наразі триває виплата за трьома напрямками державної підтримки:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;

спеціальна бюджетна дотація для утримання поголів’я кіз і/або овець.

Виплати заявникам здійснюються Укрдержфондом, які планується завершити до кінця липня. Допомогу отримають ті аграрії, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, не отримували її минулого року та включені до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.

Зверніть увагу! Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) реалізується за кошти державного бюджету відповідно до затвердженого Урядом порядку використання коштів.