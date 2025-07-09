Украинские фермеры получат помощь
Украина получила третий транш в сумме более 1 миллиарда гривен, направленных на поддержку фермеров Украины в рамках реализации Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления агросектора (ARISE), сообщает 24 Канал со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.
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Сейчас продолжается выплата по трем направлениям государственной поддержки:
- бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (1 гектар) для заявителей, которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность;
- специальная бюджетная дотация за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений производительности;
- специальная бюджетная дотация для содержания поголовья коз и/или овец.
Выплаты заявителям осуществляются Укргосфондом, которые планируется завершить до конца июля. Помощь получат те аграрии, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, не получали ее в прошлом году и включены в перечни получателей помощи по соответствующим направлениям, которые утверждены приказами Минагрополитики.
Обратите внимание! Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления агросектора Украины (ARISE) реализуется за средства государственного бюджета в соответствии с утвержденным Правительством порядком использования средств.