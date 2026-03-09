Пташиний грип знову атакує ферми у США: мільйони птахів можуть знищити

У штаті Вісконсин, Сполучені Штати Америки, зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу на великій птахофермі. Через це планують знищити понад 1,22 мільйона курей-несучок, щоб зупинити поширення вірусу.

У США знову пташиний грип: під загрозою понад мільйон курей

Спалах пташиного грипу наприкінці лютого зафіксували на птахофермі в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин, Сполучені Штати Америки. Про це повідомила Служба інспекції здоров'я тварин і рослин Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки (APHIS USDA), пише WATTPoultry.

Вірус виявили у господарстві, де утримують 1,22 мільйона курей-несучок. Усю птицю планують знищити, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Птахоферму помістили на карантин, аби обмежити переміщення птиці та продукції птахівництва.

Департамент охорони здоров'я штату Вісконсин разом зі службою охорони здоров'я округу Джефферсон контролюють стан фермерів, які могли контактувати з інфікованими птахами, та перевіряють їх на наявність симптомів високопатогенного пташиного грипу.

За даними APHIS, це перший випадок пташиного грипу на птахофермі у штаті Вісконсин у 2026 році. У 2025 році в цьому ж окрузі фіксували два спалахи хвороби, тоді довелося знищити понад 3,5 мільйона птахів.

В інших штатах також фіксують спалахи пташиного грипу

Крім того, у 2026 році вірус пташиного грипу виявляли і в інших штатах Сполучених Штатів Америки. Зокрема, у штаті Делавер, округ Кент, хвороба уразила 147,9 тисячі бройлерів.

В Індіані вірус зафіксували на двох фермах із вирощування качок, де утримували 3800 та 6300 птахів відповідно. Також наприкінці лютого спалах пташиного грипу виявили на трьох фермах штату Меріленд, де постраждало майже 60 тисяч курей.

Водночас з початку 2025 року випадки захворювання фіксували на фермах у Пенсильванії, де постраждали 157 тисяч бройлерів, у Південній Дакоті – 50,4 тисячі індиків, а також у Канзасі – 24 тисячі курей.

