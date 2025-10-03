Цієї ночі росіяни цілеспрямовано вдарили "шахедами" по свинокомплексу на Харківщині. Через масовану атаку БПЛА загинули 13 тисяч свиней.

Росіяни вбили 13 тисяч свиней

У ніч на 3 жовтня російські військові масовано атакували Україну ударними БПЛА, під удар потрапило також одне з сільгосппідприємств Харківщини, де вирощують свиней повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

Важливо! Надзвичайники повідомляють, що близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БПЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді.

Ворог повністю знищив свиноферму / Фото ДСНС України

За словами пресслужби ДСНС, після удару безпілотників на підприємстві виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тисячі квадратних метрів. Крім того, постраждав співробітник цього підприємства.

Зверніть увагу! До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

