Этой ночью россияне целенаправленно ударили "шахедами" по свинокомплексу на Харьковщине. Из-за массированной атаки БПЛА погибли 13 тысяч свиней.

В ночь на 3 октября российские военные массированно атаковали Украину ударными БПЛА, под удар попало также одно из сельхозпредприятий Харьковщины, где выращивают свиней сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Важно! Чрезвычайники сообщают, что около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БПЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской общине.

Враг полностью уничтожил свиноферму / Фото ГСЧС Украины

По словам пресс-службы ГСЧС, после удара беспилотников на предприятии возник масштабный пожар: горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, пострадал сотрудник этого предприятия.

Обратите внимание! К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель общины.

