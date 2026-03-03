Євроінтеграція для ферм: з 2 березня набрав чинності закон про благополуччя тварин

З 2 березня 2026 року в Україні офіційно набрали чинності нові правила у сфері ветеринарної медицини та утримання тварин. Закон встановлює обов’язкові вимоги до умов на фермах і посилює відповідальність власників господарств.

Ферми мають відповідати європейським нормам

Із 2 березня 2026 року в Україні почав діяти Закон України "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин", повідомили у Держпродспоживслужбі. Частину вимог аграрії впроваджували з початку року, однак тепер вони стали обов'язковими для всіх господарств.

Нові правила передбачають чіткі стандарти у чотирьох ключових напрямах. Йдеться про належні умови утримання тварин, зокрема визначення мінімальної площі для кожної особини, щоб уникнути скупченості. Також обов'язковим є контроль мікроклімату – освітлення та вентиляції приміщень.

Окрему увагу приділено безперебійному доступу тварин до якісних кормів і води. Крім того, встановлено спеціальні норми для окремих видів – свиней, телят і курей-бройлерів, зокрема щодо групового утримання.

Які зміни приніс новий закон?

Відтепер повну відповідальність за стан тварини несе її утримувач. Закон зобов'язує власників господарств проходити спеціальне навчання з питань благополуччя тварин, регулярно оглядати худобу та птицю, а також вести детальний облік.

Зокрема, необхідно реєструвати використання ветеринарних препаратів, профілактичні заходи, зміни стану здоров'я та випадки загибелі тварин. Усі записи мають зберігатися щонайменше три роки та бути доступними для перевірок контролюючих органів.

У відомстві наголошують, що реформа спрямована не лише на гуманне поводження з тваринами, а й на економічний ефект. Вона має сприяти боротьбі з фальсифікованими ветеринарними препаратами, розвитку вітчизняного виробництва та підвищенню конкурентоспроможності української продукції на ринку Європейського Союзу.

