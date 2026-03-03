Фермы должны соответствовать европейским нормам

Со 2 марта 2026 года в Украине начал действовать Закон Украины "О ветеринарной медицине и благополучии животных", сообщили в Госпродпотребслужбе. Часть требований аграрии внедряли с начала года, однако теперь они стали обязательными для всех хозяйств.

Новые правила предусматривают четкие стандарты в четырех ключевых направлениях. Речь идет о надлежащих условиях содержания животных, в частности определение минимальной площади для каждой особи, во избежание скученности. Также обязательным является контроль микроклимата – освещения и вентиляции помещений.

Отдельное внимание уделено бесперебойному доступу животных к качественным кормам и воде. Кроме того, установлены специальные нормы для отдельных видов – свиней, телят и кур-бройлеров, в частности относительно группового содержания.

Какие изменения принес новый закон?

Отныне полную ответственность за состояние животного несет его держатель. Закон обязывает владельцев хозяйств проходить специальное обучение по вопросам благополучия животных, регулярно осматривать скот и птицу, а также вести детальный учет.

В частности, необходимо регистрировать использование ветеринарных препаратов, профилактические мероприятия, изменения состояния здоровья и случаи гибели животных. Все записи должны храниться не менее трех лет и быть доступными для проверок контролирующих органов.

В ведомстве отмечают, что реформа направлена не только на гуманное обращение с животными, но и на экономический эффект. Она должна способствовать борьбе с фальсифицированными ветеринарными препаратами, развитию отечественного производства и повышению конкурентоспособности украинской продукции на рынке Европейского Союза.

