Кто из фермеров может получить бронирование в марте 2026 года?

Однако владельцы земельных участков должны соответствовать определенным критериям, чтобы получить бронь, о чем говорится на сайте Юристи.UA.

Так украинец спросил, может ли он создать фермерское хозяйство и стать юридическим лицом, чтобы получить бронь от мобилизации. В частности он уточнил, что имеет земельный пай в размере 7 гектаров.

Однако юристы объяснили, что все не так просто. При подобных условиях невозможно получить бронирование от призыва, ведь создание фермерского хозяйства само по себе ее не дает. В этой ситуации необходимо, чтобы хозяйство получило статус критически важного статус критически важного, а после этого уже оформляется бронирование конкретных лиц (в том числе и председателя ФХ, если он является руководителем).

В частности в приказе № 3650 от 22 декабря 2025 года указаны критерии, которым должно соответствовать лицо, чтобы получить бронирование. Это нужно сделать для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства.

Критерий 1 – это то, что предприятие должно проводить деятельность по производству, переработки и сбыта (экспорта) сельскохозяйственной продукции, основным видом деятельности согласно КВЭДам.

Критерий 2 – фермерское хозяйство должно соответствовать одному из трех следующих пунктов:

осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия; осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1 000 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности; быть экономически активными.

Обратите внимание! Объем годового дохода в этом случае должен быть не менее 40 миллионов гривен.

Что еще следует знать украинцам?