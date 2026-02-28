Кто из фермеров может получить бронирование в марте 2026 года?
Однако владельцы земельных участков должны соответствовать определенным критериям, чтобы получить бронь, о чем говорится на сайте Юристи.UA.
Читайте также Прифронтовые аграрии просят правительство смягчить экологические требования из-за войны
Так украинец спросил, может ли он создать фермерское хозяйство и стать юридическим лицом, чтобы получить бронь от мобилизации. В частности он уточнил, что имеет земельный пай в размере 7 гектаров.
Однако юристы объяснили, что все не так просто. При подобных условиях невозможно получить бронирование от призыва, ведь создание фермерского хозяйства само по себе ее не дает. В этой ситуации необходимо, чтобы хозяйство получило статус критически важного статус критически важного, а после этого уже оформляется бронирование конкретных лиц (в том числе и председателя ФХ, если он является руководителем).
В частности в приказе № 3650 от 22 декабря 2025 года указаны критерии, которым должно соответствовать лицо, чтобы получить бронирование. Это нужно сделать для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства.
Критерий 1 – это то, что предприятие должно проводить деятельность по производству, переработки и сбыта (экспорта) сельскохозяйственной продукции, основным видом деятельности согласно КВЭДам.
Критерий 2 – фермерское хозяйство должно соответствовать одному из трех следующих пунктов:
- осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия;
- осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1 000 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
- быть экономически активными.
Обратите внимание! Объем годового дохода в этом случае должен быть не менее 40 миллионов гривен.
Что еще следует знать украинцам?
- Напомним, что в январе 2026 года изменился размер минимальной зарплаты в Украине. Поэтому претерпел изменения и минимальный порог для получения бронирования.
- С момента бронирования начисленная зарплата работника должна быть не менее 21 617,50 гривен. В то же время для новых бронирований не обязательно, чтобы зарплата за предыдущий период была выше установленного лимита.