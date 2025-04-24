Засіяли 3000 гектар: на Миколаївщині почали промислове вирощування бавовнику

У Миколаївській області засіяли близько 3000 гектарів полів бавовником. Рослинне волокно цієї культури використовується не лише у текстильній промисловості, а й у виробництві пороху

В Україні почали промислове вирощування бавовнику

У 2025 році на Миколаївщині заклали перші демо-поля з вирощування бавовнику площею близько 3 тисяч гектарів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "МикВісті".

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За словами директорки департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олени Піскун, до експерименту з вирощування бавовнику долучилися сім господарств області, а також Миколаївський аграрний університет.

Минулого року експеримент провели в Одеській області. Вони поділилися результатами, технологічними картами, витратами. Наші аграрії відгукнулися, і тепер ми маємо свої перші демо-поля. Бавовник – це дуже перспективна, високорентабельна культура, тому ми покладаємо на цей проєкт великі надії,

– зазначає Олена Піскун.

Загалом на Миколаївщині найбільше площ традиційно відвели під зернові й технічні культури. Однак зростає й частка нішевих культур – коріандру, гірчиці та льону. Цьогоріч площі під ними зростуть утричі – до 10 тисяч гектарів.