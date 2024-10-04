Експериментальний посів бавовника дав позитивний результат

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на півдні Одещини тривають унікальні агротехнологічні дослідження – вирощування бавовнику на місцевих ґрунтах. За його словами, у кількох локаціях регіону на ділянках від 0,1 до 2,5 гектарів аграрії висадили п'ять сортів бавовнику з Німеччини, США та Туреччини.

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Поля бавовника почали визрівати / Фото Олег Кіпер

Попри складні кліматичні умови, попередні результати виявились обнадійливими: на всіх дослідних ділянках утворилися сходи, цвітіння та перші коробочки бавовнику. Станом на сьогодні більше половини коробочок вже розкрилося, що свідчить про готовність до збирання врожаю,

– зазначає Олег Кіпер.

Перші коробочки бавовника вже почали розкриватись / Фото Олег Кіпер

За його словами, цей проєкт демонструє реальні перспективи вирощування бавовнику в Україні, відкриваючи нові можливості для розвитку сільського господарства півдня України. Він подякував аграріям за стійкість та винахідливість у досягненні результату попри складні часи.