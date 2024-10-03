Вирощування бавовника планують дотувати

Відповідну правку Степан Чернявський подав до зареєстрованого у раді законопроекту про бюджет на 2025 рік, пише AgroPolit. За словами нардепа, відновлення вирощування бавовнику в південних регіонах України є важливим кроком у напрямку розвитку аграрного сектору та підвищення економічної стійкості країни.

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Відновлення посівних площ бавовнику позитивно вплине на всі три промислові галузі зокрема, текстильну, легку та оборонну, забезпечуючи стабільні поставки сировини, знижуючи виробничі витрати та підтримуючи економічний розвиток та зміцненню внутрішньої економіки, зменшенню імпортної залежності та підвищенню рівня технологічної самостійності країни,

– пояснює він.

Заступник голови аграрного комітету Степан Чернявський розповів деталі запропонованої ним держпідтримки з вирощування бавовнику в Україні. У проекті на 2025 рік він запропонував включити програму підтримки вирощування бавовни в сумі не менше 300 мільйонів гривень.

Держпідтримка покриватиме орієнтовно 50% затрат на вирощування бавовни на гектар – близько 10 тисяч гривень. Ми говорили про необхідність посіяти в 2025 році не менше 30 тисяч гектар бавовнику. Дуже сподіваюся на підтримку своїх колег депутатів, адже вирощування бавовни – це не просто агро, це кроки до посилення обороноздатності країни. Адже бавовна використовується для виробництва пороху,

– розповідає нардеп.

За його словами, такою держпідтримкою можуть скористатися фермери Півдня України (Одеська та Миколаївська області).