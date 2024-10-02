В Україні дозріла бавовна

У 2024 році в рамках експерименту в Україні посадили кілька імпортних сортів бавовнику для виробництва пороху. Востаннє бавовну в країні вирощували в середині 20 століття, пише "Економічна Правда".

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У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, яким спростила імпорт сортів бавовника в Україну, а уряд розпочав експериментальний проєкт з його вирощування на півдні країни. Тестові поля знаходяться у двох локаціях на Одещині, мова йде про "декілька точок по 10 соток". На цих площах навесні засіяли 5 імпортних сортів.

Важливо Мінагро вже має перші проміжні результати експерименту: сформувалися та відкрилися перші "коробочки" бавовни, а отже рослина може дозрівати в українському кліматі.

Далі урожай збиратимуть у декілька етапів, аби передати бавовну в різних фазах дозрівання на експертизу до лабораторій Міноборони та Мінстратегпрому. Там мають визначити, чи підходить волокно для виробництва пороху для дальньої артилерії.