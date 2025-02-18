Які переваги для фермерського господарства становить 4 група єдиного податку
- 4 група єдиного податку призначена для сільськогосподарських товаровиробників, з обмеженнями для юридичних осіб на частку сільськогосподарського виробництва не менше 75%.
- ФОПи повинні дотримуватися критеріїв, таких як діяльність з вирощування продукції, ведення господарства за місцем податкової адреси, площа сільгоспугідь від 0,5 до 20 гектарів, без найманих працівників.
Фермерські господарства в Україні підлягають обов'язковій державній реєстрації у певній системі оподаткування. Аграрії можуть самі обирати як саме зареєструватися – як ФОП, чи як юридична особа.
Які переваги 4 групи оподаткування
Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк у розмові з 24 Каналом розповів, що 4 група єдиного податку передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників.
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Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:
- діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,
- ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,
- заборона на використання праці найманих осіб,
- залучення до діяльності лише членів сім'ї,
- площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.
Щодо розміру податку, то для його обрахунку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться залежно від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.