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Агро 24 Агро законодавство Які переваги для фермерського господарства становить 4 група єдиного податку
18 лютого, 22:00
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Які переваги для фермерського господарства становить 4 група єдиного податку

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • 4 група єдиного податку призначена для сільськогосподарських товаровиробників, з обмеженнями для юридичних осіб на частку сільськогосподарського виробництва не менше 75%.
  • ФОПи повинні дотримуватися критеріїв, таких як діяльність з вирощування продукції, ведення господарства за місцем податкової адреси, площа сільгоспугідь від 0,5 до 20 гектарів, без найманих працівників.

Фермерські господарства в Україні підлягають обов'язковій державній реєстрації у певній системі оподаткування. Аграрії можуть самі обирати як саме зареєструватися – як ФОП, чи як юридична особа.

Які переваги 4 групи оподаткування

Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк у розмові з 24 Каналом розповів, що 4 група єдиного податку передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників.

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Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:

  • діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,
  • ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,
  • заборона на використання праці найманих осіб,
  • залучення до діяльності лише членів сім'ї,
  • площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Щодо розміру податку, то для його обрахунку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться залежно від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.

Чому 4 група є найкращим варіантом для фермерів

Загалом, 4 група єдиного податку є найбільш привабливим варіантом для великих сільськогосподарських товаровиробників, адже вона створена саме для даної категорії платників податків та враховує специфіку ведення бізнесу в даному сегменті.