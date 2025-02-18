Які переваги для фермерського господарства становить 4 група єдиного податку

Фермерські господарства в Україні підлягають обов'язковій державній реєстрації у певній системі оподаткування. Аграрії можуть самі обирати як саме зареєструватися – як ФОП, чи як юридична особа.

Які переваги 4 групи оподаткування

Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк у розмові з 24 Каналом розповів, що 4 група єдиного податку передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників.

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Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:

діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,

ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,

заборона на використання праці найманих осіб,

залучення до діяльності лише членів сім'ї,

площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Щодо розміру податку, то для його обрахунку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться залежно від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.