Які переваги 4 групи оподаткування
Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк у розмові з 24 Каналом розповів, що 4 група єдиного податку передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників.
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Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:
- діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,
- ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,
- заборона на використання праці найманих осіб,
- залучення до діяльності лише членів сім'ї,
- площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.
Щодо розміру податку, то для його обрахунку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться залежно від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.