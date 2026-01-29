Імпорт картоплі в Україну у 2025 році зріс у п'ятеро: хто постачає найбільше
- У 2025 році імпорт картоплі в Україну зріс у 5,3 раза, досягнувши 138,41 тисячі тонн, а основними постачальниками стали Польща, Єгипет і Нідерланди.
- Експорт української картоплі зменшився на 11,2%, але приніс більше валютного виторгу, причому основними ринками залишалися Молдова, Азербайджан і Грузія.
За підсумками 2025 року Україна різко наростила імпорт картоплі, який у кілька разів перевищив показники попереднього року. Водночас експортні постачання скоротилися фізично, але принесли більше валютного виторгу.
Хто везе в Україну найбільше картоплі?
У січні – грудні 2025 року Україна імпортувала 138,41 тисячі тонн картоплі, йдеться у даних Державної митної служби. Це у 5,3 раза більше, ніж у 2024 році, коли обсяг ввезення становив 26,05 тисячі тонн.
У вартісному вимірі імпорт картоплі за рік зріс майже у п'ять разів – до 74,82 мільйона доларів проти 15,21 мільйона доларів роком раніше. Основними постачальниками картоплі на український ринок стали Польща, на яку припало 38,2 відсотка імпорту, Єгипет із часткою 14,1 відсотка та Нідерланди – 10,8 відсотка.
Водночас експорт картоплі з України у 2025 році склав 2,38 тисячі тонн, що на 11,2 відсотка менше порівняно з 2024 роком. Попри зменшення фізичних обсягів, у грошовому вираженні експорт був вигіднішим і приніс 584 тисячі доларів виторгу, що на 3,1 відсотка більше, ніж роком раніше.
Основними напрямками експорту української картоплі залишалися Молдова, яка забезпечила 60,2 відсотка всіх поставок, Азербайджан – 35,4 відсотка та Грузія – 1,2 відсотка.
Ціни на картоплю в Україні пішли вгору після тривалої паузи
Ціни на картоплю в Україні зросли через скорочення пропозиції та дефіцит якісної продукції на ринку.
Відпускні ціни залишаються на 60 – 65% нижчими, ніж торік, але очікується посилення цін ближче до весни.