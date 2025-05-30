Херсонські фермери втратили понад мільярд гривень: знищені 55 тисяч гектар посівів

На Херсонщині фермери опинилися в катастрофічній ситуації через загибель озимих посівів. Збитки, спричинені погодою та іншими чинниками сягнули 1 мільярда гривень.

Фермери Херсонщини потерпають через знищені посіви

Керівник підприємства "Злато Таврії" з Херсонщини Ігор Йосипенко розповів, що на Херсонщині – надзвичайна ситуація в агросекторі, спричинена екологічно-техногенними факторами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ігоря Осипенка.

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В аграрному секторі Херсонщини – криза безпрецедентного масштабу. Унаслідок складних кліматичних умов, посилених техногенним втручанням у воднуінфраструктуру (зокрема – знищенням Каховської ГЕС), на Бериславщині зафіксовано масову загибель озимих і ярових культур,

– написав аграрій.

За попередніми оцінками, знищено понад 55 тисяч гектарів посівів, що становить майже 1 мільярд гривень прямих збитків для місцевих фермерів. На думку Йосипенка, це не просто посуха як природне явище – це комплексна агроекологічна катастрофа, яка стала наслідком радикальної зміни гідротермічного режиму регіону.

В осінньо-зимовий період опади були критично мізерними, а весняна вегетація супроводжувалася аномально високими температурами у березні та пізніми квітневими заморозками. У поєднанні з відсутністю зрошення це призвело до повної втрати урожаю в багатьох господарствах,

– наголошує фахівець.

Зверніть увагу! Фермер підкреслив, що без цільової компенсації збитків від держави, пільгового кредитування, програм відновлення посівного фонду агросектор Херсонщини може бути втрачено. За його словами, деякі аграрії стверджують, що такої посухи не пам'ятають за всі роки незалежності України.