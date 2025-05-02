В Україні посіяли 6,5 мільйона гектар ярих культур: чого засіяли найбільше

В Україні триває посівна кампанія, аграрії продовжують засівати поля ярими культурами. Станом на 2 травня аграрії всіх областей України засіяли 6,68 млн га ярих культур.

Яких культур висіяли найбільше

Ярих зернових та зернобобових культур засіяли 3,25 млн га, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства. Серед них найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 1 919,3 тисячі гектар, ячмінь – 715,2 тисячі гектар.

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Ярої пшениці вже засіяли 207,9 тисячі гектар, гороху – 205,7 тисячі гектар, вівса – 156 тисячі гектар. Гречка засіяна на площі 7 тисячі гектар, просо – 6 тисячі гектар.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область : 429,6 тисячі гектар (пшениця – 4,5 тисячі гектар, ячмінь – 69,1 тисячі гектар, горох – 9,6 тисячі гектар, овес – 3,1 тисячі гектар, кукурудза – 343,1 тисячі гектар);

: 429,6 тисячі гектар (пшениця – 4,5 тисячі гектар, ячмінь – 69,1 тисячі гектар, горох – 9,6 тисячі гектар, овес – 3,1 тисячі гектар, кукурудза – 343,1 тисячі гектар); Кіровоградська область : 300,5 тисячі гектар (пшениця – 3 тисячі гектар, ячмінь – 35,4 тисячі гектар, горох – 18,7 тисячі гектар, овес – 0,5 тисячі гектар, кукурудза – 238,3 тисячі гектар);

: 300,5 тисячі гектар (пшениця – 3 тисячі гектар, ячмінь – 35,4 тисячі гектар, горох – 18,7 тисячі гектар, овес – 0,5 тисячі гектар, кукурудза – 238,3 тисячі гектар); Київська область : 241,6 тисячі гектар (пшениця – 25 тисячі гектар, ячмінь – 40,4 тисячі гектар, горох – 4,5 тисячі гектар, овес – 5 тисячі гектар, кукурудза – 163 тисячі гектар);

: 241,6 тисячі гектар (пшениця – 25 тисячі гектар, ячмінь – 40,4 тисячі гектар, горох – 4,5 тисячі гектар, овес – 5 тисячі гектар, кукурудза – 163 тисячі гектар); Сумська область : 225,8 тисячі гектар (пшениця – 21,5 тисячі гектар, ячмінь – 18,2 тисячі гектар, горох – 5,8 тисячі гектар, овес – 9,8 тисячі гектар, кукурудза – 168,7 тисячі гектар);

: 225,8 тисячі гектар (пшениця – 21,5 тисячі гектар, ячмінь – 18,2 тисячі гектар, горох – 5,8 тисячі гектар, овес – 9,8 тисячі гектар, кукурудза – 168,7 тисячі гектар); Черкаська область: 217,3 тисячі гектар (пшениця – 2 тисячі гектар, ячмінь – 30,2 тисячі гектар, горох – 5 тисячі гектар, овес – 0,8 тисячі гектар, кукурудза – 179,1 тисячі гектар).

Зверніть увагу! Крім того, технічні культури засіяні на площі 3 432 тисячі гектар. З них: соняшнику – 2 364,8 тисячі гектар; сої – 729,2 тисячі гектар; цукрових буряків – 217,3 тисячі гектар.