Африканська чума свиней знову лютує на Вінниччині

В Україні зафіксували чергові випадки африканської чуми свиней. Захворювання виявили у трупах диких свиней, знайдених у лісі.

На Вінниччині знову чума свиней

Згідно з результатами досліджень Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, було підтверджено діагноз на африканську чуму свиней, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Захворювання виявлено у трупах диких свиней, знайдених на території кварталу № 56 ЛМГ Райагролісу Городківської територіальної громади, Тульчинського району Вінницької області. Про це свідчить звіт про результати дослідження від 17 січня 2025 року.

Головне управління негайно вживає заходи відповідно до вимог Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 березня 2017 року.

Важливо! Громадянам та господарствам у службі рекомендують дотримуватися ветеринарно-санітарних норм та обмежувальних заходів, щоб попередити поширення захворювання. У разі виявлення підозрілих випадків необхідно негайно звертатися до місцевих ветеринарних органів.